Mundo ONU diz que o Mundo terá que aprender a viver com ondas de calor, que serão cada vez mais intensas

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Grande parte da Europa enfrenta uma onda de calor escaldante no começo deste verão no Hemisfério Norte. (Foto: Freepik)

O mundo terá que aprender a conviver com as ondas de calor, afirmou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nessa terça-feira (1°), enquanto a Europa enfrenta altas temperaturas há dias. “Como resultado da mudança climática causada pelo homem, o calor extremo está se tornando mais frequente e intenso. É algo com o qual temos que aprender a conviver”, disse a porta-voz da OMM, Clare Nullis.

“O que podemos esperar para o futuro? Mais do mesmo, até pior”, acrescentou.

Nullis relatou que julho é tradicionalmente o mês mais quente do ano no Hemisfério Norte, mas que episódios de calor extremo tão cedo quanto nestas semanas são raros.

A porta-voz se referiu a um “assassino silencioso”, alertando que o número de mortes relacionadas ao calor costuma ser subnotificado nas estatísticas oficiais, em comparação, por exemplo, com as mortes por ciclones tropicais.

“É importante observar que toda morte relacionada ao calor é evitável: temos o conhecimento, temos as ferramentas, podemos salvar vidas”, enfatizou.

Segundo a agência da ONU, alertas precoces e planos de ação coordenados são cruciais para proteger as pessoas.

A onda de calor na Europa Ocidental deve-se a vários factores, como o “ar quente do Norte da África” e o aumento da temperatura da superfície do mar no Mediterrâneo, “que tendem a intensificar as temperaturas extremas” na terra, explicou Nullis.

Grande parte da Europa enfrenta uma onda de calor escaldante no começo deste verão no Hemisfério Norte, com os termômetros superando 40ºC no último fim de semana e fazendo países alcançarem suas máximas históricas para o mês de junho. Em países como Espanha, França e Itália, milhares de pessoas se preparam para mais dias de temperaturas perigosas, que devem durar até pelo menos o meio desta semana antes de se deslocar para o Leste.

O calor criou condições insuportáveis para atividades ar livre, sobretudo para quem trabalha sob o sol, forçando alguns países a fecharem ou limitarem atividades turísticas. Em vários países, bombeiros têm combatido incêndios florestais agravados pelo calor, enquanto autoridades de saúde se preparam para prestar assistência a problemas relacionados às altas temperaturas.

Toda a área da Europa Ocidental está sob influência da onda de calor, provocada por um forte sistema de alta pressão que está retendo o ar quente do norte da África sobre a região. Isso inclui países que são destinos turísticos populares, como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Bélgica.

Na França, a Météo-France, o serviço meteorológico nacional, emitiu o alerta de nível mais alto para a região da bacia de Paris e alertou que uma onda de calor de grande magnitude estava afetando grande parte do país nessa terça-feira. As informações são do jornal O Globo.

