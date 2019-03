Sete combatentes da aliança curda-árabe morreram e três ficaram feridos em um ataque em Manbij, no norte da Síria, na noite de segunda-feira (25). O grupo do Estado Islâmico (EI) reivindicou a ação. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos confirmou este balanço. Este é o primeiro ataque do grupo terrorista contra as Forças Democráticas Sírias.

