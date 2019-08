Até que STF julgue restrição do Coaf, Gilmar suspende ação da Lava Jato no RJ

Até que a Suprema Corte analise se irá restringir o compartilhamento de informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e outros órgãos, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, determinou a suspensão dos processos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele suspendeu uma das fases da Lava Jato chamada de Operação C’est Fini, tendo como base a decisão do ministro presidente do STF, Dias Toffoli.

O pedido foi negado pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, no fim do mês passado, porém, agora foi concedido por Gilmar Mendes em liminar assinada nessa quarta-feira (14). A decisão, enviada nesta quinta (15), é válida até que o plenário do Supremo julgue se é necessária ou não autorização judicial para o compartilhamento de informações entre o Coaf e o Ministério Público.

