Mundo Presidente dos Estados Unidos anuncia tarifas de até 30% para seis países

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Cartas pedem tarifas de 30% para a Argélia, 25% para Brunei, 30% para o Iraque, 30% para a Líbia, 25% para a Moldávia e 25% para as Filipinas Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu na quarta-feira (9) uma série de cartas com tarifas para seis países, incluindo Argélia, Brunei, Iraque, Líbia, Moldávia e Filipinas. As cartas pedem tarifas de 30% para a Argélia, 25% para Brunei, 30% para o Iraque, 30% para a Líbia, 25% para a Moldávia e 25% para as Filipinas.

A elevação das tarifas sobre os produtos desses países reacende um alerta sobre a guerra comercial de Trump. O republicano vem tentando firmar acordos com seus parceiros comerciais — mas, até agora, chegou a um entendimento prévio com apenas três países.

A entrega das cartas é mais uma tentativa de pressionar as nações pela conclusão de acordos favoráveis aos EUA. Além do envio aos chefes de Estado, os documentos foram publicados pelo republicano em seu perfil na rede Truth Social.

Na segunda-feira (7), o presidente dos EUA também assinou um decreto que adiou oficialmente para 1º de agosto a data de retomada de seu tarifaço. A previsão era que as chamadas “tarifas recíprocas”, que atingiram mais de 180 países, voltassem a valer nesta quarta-feira.

“As tarifas começarão a ser pagas em 1º de agosto de 2025”, publicou Trump nesta terça-feira, ao reforçar que não haverá nova alteração. “Em outras palavras, todo o dinheiro será devido e pagável a partir de 1º de agosto de 2025 – nenhuma prorrogação será concedida”, acrescentou.

Trump já havia antecipado no domingo (6) que os EUA enviariam cartas a seus parceiros comerciais, especificando os valores de taxas que esses países teriam de pagar caso não negociassem acordos com a maior economia do mundo.

As cartas enviadas aos países seguem um padrão semelhante: Trump afirma que o gesto representa uma demonstração da “força e do compromisso” dos EUA com seus parceiros e destaca o interesse em manter as negociações, apesar do déficit comercial significativo.

“A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Japão uma tarifa de apenas 25% sobre todos os produtos japoneses enviados aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais”, informa a carta enviada ao primeiro-ministro japonês, Ishiba Shigeru.

“Entenda que os 25% são muito menos do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial que temos com seu país. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa se o Japão, ou empresas de seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos”, continua a carta, destacando que os EUA se comprometem a obter as aprovações necessárias de forma rápida.

“Se, por qualquer motivo, vocês decidirem aumentar suas tarifas, qualquer valor que escolherem será adicionado aos 25% que cobramos”, acrescenta Trump no texto.

As cartas enviadas aos demais líderes repetem integralmente o conteúdo da mensagem destinada ao primeiro-ministro japonês — com tarifas mínimas sobre produtos importados específicas para cada país.

