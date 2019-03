Atividades na Redenção marcam aniversário do Brique

Neste domingo (24), o Brique da Redenção comemora 41 anos. Em celebração a esse marco de um dos pontos turísticos da Capital, atividades serão realizadas no local. A partir das 11h30, haverá uma solenidade, no Movimento do Expedicionário, também conhecido como “Arcos”. Na ocasião, ainda haverá apresentação da Banda da Brigada Militar, desfile dos “Dragões da Independência” e exposição de veículos antigos. Além disso, o clássico “Parabéns a Você” será cantado, tanto para o Brique, quanto para a cidade de Porto Alegre, que completa 247 anos na terça-feira (26).

As ações são uma realização da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), em parceria com os feirantes do Brique da Redenção.

