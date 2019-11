Notas Brasil Ato espalha cruzes em Brasília e lembra vítimas de feminicídio

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Um ato em lembrança às vítimas de feminicídio no país espalhou 1.140 cruzes no gramado do Congresso Nacional, na manhã desta segunda-feira (25), em Brasília. A manifestação marca o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher – instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999.

