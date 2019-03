Atriz Claudia Rodrigues recebe alta da UTI

Nesta sexta-feira (29), a atriz Claudia Rodrigues recebeu alta da UTI, após nove dias de internação na Terapia Intensiva. A empresária da artista, Adriana Bonato, deu as informações com exclusividade, para o programa da rede Pampa “A Tarde é Sua”. Ela se emocionou durante a conversa e explicou que a atriz ainda requer cuidados. “Hoje, vim aqui contar que a Claudia Rodrigues teve alta da UTI. Ela saiu, mas ainda requer cuidados, porque infelizmente ela ainda não esta andando”, explicou. Esperançosa com a melhora da cliente e amiga, Adriana destacou: “Isso é questão de tempo”.

Adriana Bonato também esteve internada, nesta quarta-feira (27), após passar mal durante a madrugada. A empresário que sofre com a Síndrome de Burnout, teria sentido forte dores no peito, com diversas oscilações na pressão.

