Atriz Claudia Rodrigues recebe alta em São Paulo

A atriz Claudia Rodrigues, de 47 anos, recebeu alta nesta terça-feira (2) do Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ela estava internada em São Paulo desde o dia 23 de março, quando foi transferida da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde deu entrada três dias antes. A assessoria de imprensa do hospital não deu detalhes sobre o quadro clínico da atriz.

