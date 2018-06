Atriz norte-americana disse que teve que usar seios falsos no início da sua carreira

A atriz norte-americana Debra Messing, do seriado Will & Grace, disse que, assim que começou no mundo do entretenimento, foi obrigada a usar seios falsos para ‘melhorar’ a aparência deles.

“Eu tive de usar seios falsos quando eu comecei em Hollywood, no meu primeiro sitcom [seriado de humor]”, disse Debra em entrevista à Sharon Stone em uma conversa para a revista Variety.

Depois de experimentá-los, ela disse aos produtores: “Eu pareço idiota. Eu pensava ‘não vou usá-los’, ao que eles responderam: ‘o presidente do canal [de TV] ligou e disse que quer que você use-os”.

“Eu estava em choque. Eu era nova na indústria [do entretenimento] e apenas pensava que não podia dizer não”, disse Debra. “Agora, ninguém vem até mim com essas coisas. É tipo: ‘não tenho peito, eu amo isso'”, completou.

