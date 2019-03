A atuação do líder do governo na Câmara, major Vitor Hugo (PSL-GO), começou a ser vista não apenas como desastrosa —mas também, e pior, como ingênua pela ala do governo que negocia a reforma. No fim de semana, ele se encontrou com Bolsonaro e em seguida enviou para o grupo de WhatsApp de seu partido, o PSL, mensagens criticando a “velha política”. O texto veio a público logo depois.

