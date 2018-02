Aulas da educação infantil começam nesta quarta

Começam nesta quarta-feira, as aulas na maioria das escolas municipais de educação infantil e jardins de praça e nas escolas comunitárias de educação infantil – mantidas por entidades que possuem termos de colaboração firmados junto ao município. As atividades começam no horário normal, às 7h. Estão previstos 209 dias letivos, com carga horária anual de no mínimo 800 horas.

