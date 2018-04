Aumenta a procura pelo Pixuleco

Aumentou nos últimos dias a procura pelo boneco de Lula vestido de presidiário, o popular “Pixuleco”. Os camelôs que dispunham do produto ontem faziam a festa no Centro de Porto Alegre, e em outras cidades brasileiras. A maior procura valorizou o boneco, que custava R$ 10 em 2016 e ontem era vendido a R$ 15.

Deco Domingues na Câmara de Santa Maria

Afinados, o prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobom (PSDB) e o vice-prefeito Sergio Cechin (PP) anunciaram ontem alterações no secretariado que repercutem na Câmara Municipal. O vereador João Ricardo Vargas (Coronel Vargas) assume a Secretaria de Mobilidade Urbana, e a atual titular da pasta, Sandra Rebelato, passa para a Secretaria de Meio Ambiente. Com isso, André Domingues, que até então era o secretário de Meio Ambiente, passará a ocupar a cadeira do Coronel Vargas na Câmara de Vereadores.



20 senadores a favor da prisão em segunda instância

Teve a assinatura de 20 senadores o documento entregue ontem no Supremo Tribunal Federal, favorável à manutenção do cumprimento de prisão para réus condenados em segunda instância. Protagonista do movimento, o senador Lasier Martins (PSD) liderou o grupo de 20 senadores que entregou ao STF carta aberta endereçada à presidente Cármen Lúcia. O que disse o senador gaúcho: “O mundo acompanha a luta do Brasil contra a corrupção. E desse combate depende a continuidade das prisões em segunda instância, o que é perfeitamente constitucional”.

Benefício a milhares de criminosos

Lasier, que é advogado, além de outros senadores que conhecem minimamente os efeitos de uma mudança no posicionamento do STF para um caso específico, avaliam que, caso o Supremo mude o seu entendimento em função de um caso único, o do ex-presidente Lula, poderá beneficiar milhares de condenados atualmente presos em razão de crimes graves.

Cairolli comanda renegociação da dívida com a União

Para demonstrar que está levando a sério a concretização do acordo de renegociação da dívida do Estado, o governo gaúcho envia a Brasília nesta quarta-feira uma comitiva liderada pelo vice-governador José Cairolli. Experiente em negociações, o vice gaúcho deverá aplainar as últimas arestas para que o acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal possa ser formalizado pelo Estado.



Bolsonaro em roteiro no Estado

O pré-candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, cumpre roteiros no Rio Grande do Sul amanhã e sexta, em Novo Hamburgo e Caxias do Sul.

Deixe seu comentário: