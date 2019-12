Brasil Aumenta para 41 o número de pontos afetados pelas manchas de óleo no litoral do Maranhão

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

Mancha de óleo em Tutoia (MA) Foto: Reprodução de TV Manchas de óleo no litoral de Tutoia (MA) — Foto: Reprodução/ TV Foto: Reprodução de TV

Aumentou para 41 o número de pontos afetados pelas manchas de óleo no litoral do Maranhão, de acordo com o último relatório do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O derramamento de óleo atinge o litoral brasileiro desde agosto.

Somente em dezembro, 17 novas manchas foram encontradas no litoral maranhense, com destaque para os municípios de Tutoia e Araioses.

O comandante de Operações Navais da Marinha, Leonardo Puntel, disse que, até o momento, as investigações sobre o derramamento de óleo em praias brasileiras, principalmente do Nordeste, ainda não encontraram provas que identifiquem o responsável pelo vazamento.

“Todos os esforços estão sendo feitos. No momento, nós temos indícios apenas, não temos ainda provas”, afirmou Puntel, durante audiência pública na Comissão Temporária Externa do Senado. Após três meses desde que as primeiras manchas de óleo chegaram no litoral do Nordeste, mais de 800 pontos já foram atingidos,

