O governador Wilson Witzel (PSC) voltou a questionar nesta sexta-feira (16) a autenticidade das cartas escritas pelas crianças do Complexo da Maré, no Rio, entregues ao Tribunal de Justiça do Estado na segunda-feira (12). “Nós vamos avaliar se aquelas gravuras realmente foram feitas por crianças. Até porque quem conhece o crime organizado sabe que o crime é capaz de tudo”, disse.

