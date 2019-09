Mais um passo importante foi dado no processo de regularização do Peva (Parque Estadual de Itapeva), em Torres. No dia 5 de setembro houve o cumprimento de mandado de verificação in loco das ocupações irregulares que causam degradação de área de preservação permanente. A Procuradoria-Geral do Estado requereu a medida, em apoio à demanda do Ministério Público.

Deixe seu comentário: