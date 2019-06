Avenida Mauá segue em meia-pista neste sábado

Até às 16h deste sábado (15), a avenida Mauá, no Centro de Porto Alegre, permanecerá em meia-pista. O bloqueio parcial vale para o trecho que vai do Pop Center até o Mercado Público. Alteração é necessária para finalizar a obra de requalificação do asfalto. Uma equipe de 25 pessoas vai trabalhar no local. A manutenção da avenida, coordenada pela Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU), começou às 21h desta sexta-feira (14). O horário escolhido é em função da redução de fluxo.

Agentes de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão orientar os motoristas e auxiliar na fluidez do trânsito. Dependendo do volume de tráfego, pode haver o bloqueio da avenida Castelo Branco, no acesso à Mauá (sentido Interior-Capital), desviando o trânsito para o Túnel da Conceição.

