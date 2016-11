Acidente com o aviÃ£o que transportava a delegaÃ§Ã£o da Chapecoense mata 76 pessoas na ColÃ´mbia; veja a lista de passageiros da aeronave

Setenta e seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados na Colômbia, na madrugada desta terça-feira (29), de acordo com autoridades colombianas.

O time catarinense disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional nesta quarta-feira (30), o jogo mais importante da história do clube. O avião da LaMia decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com 81 pessoas a bordo: 72 passageiros e nove tripulantes.

O acidente ocorreu quando a aeronave se aproximava de Medellín, no Noroeste da Colômbia, informaram fontes oficiais. Apenas cinco pessoas sobreviveram: os jogadores Alan Ruschel, o zagueiro Neto e Jackson Follmann, o jornalista Rafael Henzel e a comissária de bordo Ximena Suarez. O goleiro Marcos Danilo Padilha chegou a ser levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Por volta das 22h (horário local), a aeronave contatou a torre de controle da Aeronáutica para informar que estava em emergência devido a falhas elétricas, entre as cidades de Ceja e Unión.

Segundo o aeroporto José María Córdova, na cidade de Rionegro, onde a aeronave iria pousar, o acidente ocorreu em Cerro Gordo, no departamento de Antioquia. O acesso ao local, a cerca de 50 quilômetros de Medellín, é feito apenas por terra, devido às más condições meteorológicas.

A Força Aérea Colombiana estava organizando uma missão com um helicóptero, mas decidiu cancelar devido ao clima. A Aeronáutica Civil colombiana afirmou em comunicado que instalou um posto no aeroporto José María Córdova para gerenciar a situação. A prefeitura de Rionegro pediu para a população evitar ir ao local do acidente e deixar as vias livres para facilitar o resgate das vítimas.

Confira a lista de passageiros do voo:

Delegação da Chapecoense:

Alan Ruschel

Ananias Monteiro

Arthur Maia

Bruno Rangel

Aiton Cesar

Cleber Santana

Marcos Padilha

Dener Assunção

Filipe Machado

Jakson Follmann

José Paiva

Guilherme de Souza

Everton Kempes

Lucas da Silva

Matheus Btencourt

Hélio Zampier

Sérgio Manoel Barbosa

William Thiego

Tiago da Rocha

Josimar

Marcelo Augusto

Mateus Lucena dos Santos

Luiz Saroli

Eduardo Filho

Anderson Araújo

Anderson Martins

Marcio Koury

Rafael Gobbato

Luiz Cunha

Luiz Grohs

Sérgio de Jesus

Anderson Donizette

Andriano Bitencourt

Cleberson Fernando da Silva

Emersson Domenico

Eduardo Preuss

Mauro Stumpf

Sandro Pallaoro

Gelson Merísio

Nilson Jr.

Decio Filho

Jandir Bordignon

Gilberto Thomaz

Mauro Bello

Edir De Marco

Daví Barela Dávi

Ricardo Porto

Delfim Pádua Peixoto Filho

Profissionais de imprensa

Guilherme Marques

Ari de Araújo Jr.

Guilherme Laars

Giovane Klein Victória

Bruno Mauri da Silva

Djalma Araújo Neto

André Podiacki

Laion Espíndola

Victorino Chermont

Rodrigo Santana Gonçalves

Devair Paschoalon

Lilacio Pereira Jr.

Paulo Clement

Mário Sérgio

Rafael Valmorbida

Renan Agnolin

Fernando Schardong

Edson Ebeliny

Gelson Galiotto

Douglas Dorneles

Jacir Biavatti

Ivan Agnoletto

Tripulação:

Miguel Quiroga

Ovar Goytia

Sisy Arias

Romel Vacaflores

Ximena Suarez

Alex Quispe

Gustavo Encina

Erwin Tumiri

Angel Lugo

