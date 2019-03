Um avião em que estava o ator Keanu Reeves, e que fazia o trajeto entre as cidades de São Francisco e Los Angeles, foi obrigado a fazer um pouso de emergência no pequeno aeroporto de Bakersfield, no interior da Califórnia. Ninguém ficou ferido na aterrissagem, e alguns passageiros seguiram viagem até Los Angeles, em uma van, tendo a companhia do astro.

