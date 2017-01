Um avião de pequeno porte caiu em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, neste sábado (14). A aeronave estava carregada com 60 quilos de cocaína.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou até o local da queda, em uma fazenda de plantação de arroz, o avião estava caído e não havia vítimas. O piloto não foi encontrado. A droga foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Loanda, que conduzirá as investigações. O avião ficará no pátio da delegacia.

