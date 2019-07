Uma mulher atropelou acidentalmente o neto de um ano e um mês em Santo Antônio do Paraíso, no norte do Paraná, de acordo com a PM (Polícia Militar). O acidente aconteceu no domingo (28). O socorro foi acionado, mas, quando chegou, a criança já estava morta. Conforme a PM, a avó foi manobrar o carro no quintal de casa e acabou atropelando o menino.

Deixe seu comentário: