Bacio di Latte e Lindt chegam ao BarraShoppingSul

Na próxima sexta-feira, dia 27, a Bacio di Latte e a Lindt inauguram suas primeiras operações no Rio Grande do Sul. Os espaços farão parte do Baixo Barra, novo espaço de gastronomia do BarraShoppingSul. Além da butique de chocolates da marca suíça Lindt e da Bacio di Latte, referência em gelato tipo italiano, o Baixo Barra contará com outras novidades, como Pobre Juan, Tartuferia San Paolo, MM BEER, Naked Experience, Pizza Mood, Brava e Daimu. Todas as operações devem ser inauguradas até o final de 2019. Para completar a lista, está o Grand Cru, maior cadeia de lojas de vinhos de importação exclusiva, que já está em funcionamento e que conta também com o restaurante Um Bar e Cozinha, comandado pelo Chef Carlos Kristensen.

O Baixo Barra chega para incrementar o mix de gastronomia do BarraShoppingSul, que já conta os consagrados restaurantes BAH, Applebee’s, Mamma Mia, Champanharia Natalicio e Outback. “Queremos criar um ambiente único para os gaúchos se divertirem e aproveitarem o que há de melhor na gastronomia desfrutando de um espaço moderno, sofisticado e confortável. A ideia é proporcionar experiências prazerosas e inesquecíveis para as pessoas”, destaca Eduardo Vitagliano, superintendente do BarraShoppingSul.

