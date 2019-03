Bailarina de Anitta desabafa: “Gordo não é lixo não, gordo é gente”

A bailarina da cantora Anitta, Thais Carla, desabafou em seu Instagram sobre gordofobia. Nos Stories, ela compartilhou um vídeo de Bia Gremion, em que a modelo falava a respeito do preconceito de algumas marcas com personalidades acima da categoria plus size. Thais Carla concordou, afirmando que recebe produtos em caixas feias, enquanto blogueiras magras receberiam objetos bons e em maior quantidade. “Gordo não é lixo não, gordo é gente”, disparou ela.

No entanto, a artista afirmou que acredita, sim, merecer mais, independentemente da postura dessas marcas.“Eles acham que me dando essas coisas vou me dar por satisfeita, vou ficar feliz. Não, meu amor, eu olho tudo. Não vou postar, eu mereço muito mais do que isso”, disse Thais Carla.

Nos vídeos, ela ainda comentou a demissão da repórter Michelle Sampaio, que teria ocorrido porque a jornalista engordou após a gestação.

Deixe seu comentário: