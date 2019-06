O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta terça-feira (18), uma comitiva da UPF (Universidade de Passo Fundo). O grupo apresentou os projetos do Balcão do Consumidor da UPF. O governador cumprimentou a iniciativa da faculdade. “O excesso de ações prejudica a agilidade do Judiciário e gera frustração ao consumidor, com a demora e o preço”, comentou Leite.

Deixe seu comentário: