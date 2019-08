O BC (Banco Central) vai ampliar a venda de dólar à vista no mês de setembro, “tendo em conta as condições vigentes atualmente no mercado local de câmbio”. De acordo com a instituição, a rolagem dos contratos de câmbio que vencem em 1º de novembro, no valor de US$ 11,6 bilhões, será feita por meio de leilões diários de 2 a 27 de setembro. O BC irá oferece dólares à vista.

Deixe seu comentário: