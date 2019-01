Banco do Brasil lidera ranking de reclamações

O Banco do Brasil liderou o ranking de reclamações de clientes no quarto trimestre entre os grandes bancos do país, divulgou o Banco Central nesta terça-feira (15). O banco controlado pelo governo federal teve no período 1.585 queixas consideradas procedentes, resultando no índice de 24,98, o maior dentre todas as 11 instituições com ao menos 4 milhões de clientes.

