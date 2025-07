Inter Inter tenta liberar Vitão para duelo contra o Vitória

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Departamento Jurídico do Inter busca ter Vitão contra o Vitória. Foto: Ricardo Duarte / Inter No total, o defensor recebeu punição de dois jogos de suspensão. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte / Inter

Fora das quatro linhas, o Inter se movimenta para contar com Vitão no duelo diante do Vitória, pela retomada do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 12 de julho, no Beira-Rio. O zagueiro foi suspenso pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após declarações polêmicas concedidas ao fim da derrota por 4 a 2 para o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

No total, o defensor recebeu punição de dois jogos de suspensão. Na tentativa de liberar o camisa 4 para o próximo compromisso, o Colorado entrou com um pedido de efeito suspensivo, que, se aceito, permitirá que ele atue normalmente contra o Vitória.

O defensor colorado foi denunciado no artigo 243-F, por “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A pena prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil, e suspensão de uma a seis partidas. A acusação diz respeito à entrevista concedida ainda no gramado da Arena Corinthians.

Vitão havia se manifestado publicamente após o resultado negativo contra o Corinthians, dizendo: “A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando colocam árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui”, relatou, indignado.

No julgamento, em primeira instância, o advogado Rogério Pastl sustentou em defesa do jogador. “Vitão é um zagueiro e a manifestação sintetiza esse tamanho de erro de arbitragem que aconteceu no jogo e dos critérios que prejudicaram muito o Internacional. As reclamações são contextualizadas e proporcionais a quantidade de erros graves, proferidas no calor após o jogo a beira do gramado”, disse.

