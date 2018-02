A Banda da Brigada Militar encerrou as atividades no Sesc-RS

O Estação Verão Sesc movimentou durante todo o período de veraneio a rotina dos veranistas gaúchos. Neste ano, 11 praias dos litorais Norte e Sul serão contempladas com uma programação gratuita até o final da tarde deste domingo (25). Atlântida Sul, Atlântida, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Tramandaí, Torres, Cassino, Laranjal e São Lourenço do Sul. As tradicionais Casas do Estação Verão realizaram ações de terça a domingo, abertas à comunidade.

Neste sábado (24) a banda da Brigada Militar fez o encerramento das atividades no lounge do Sesc-RS no Balneário de Atlântida, ao lado da SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida) e do estúdio da Rede Pampa de Comunicação. Os hinos nacional e riograndense fizeram parte da lista de músicas apresentadas, que variou do MPB para o pop internacional.

Gincanas de integração, slackline, aulões de ginástica e dança, além da disponibilidade de quadras esportivas para a prática de vôlei de praia, futebol de areia, frescobol e futevôlei, estão entre as atividades que ficaram disponíveis para os veranistas durante toda a temporada. Também ficaram à disposição serviços como: quick massagem, leitura local e banho de mar para cadeirantes, com cadeiras anfíbias (exceto em Atlântida e no Cassino), além de eventos como o Festival de Escultura em Areia, o Passeio sobre Rodas, o Passaporte da Saúde, a CãoMinhada e a Escola do Chimarrão, tradicionais do Verão Sesc.

O Estação Verão Sesc promove todo ano atividades de lazer, cultura, saúde, recreação e esporte na beira das praias. As atrações são gratuitas, abertas a toda comunidade, e acontecem de terça-feira a domingo nas Casas Sesc montadas nas praias participantes. Fotos e informações sobre a temporada 2018 podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

