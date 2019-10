A Banda Municipal de Porto Alegre realiza nesta terça-feira uma apresentação especial, alusiva ao Mês do Idoso. O evento é gratuito e está marcado para as 15h no Teatro Renascença (Centro Municipal de Cultura) – avenida Erico Verissimo nº 307, quase na esquina com Ipiranga. Como convidado especial, estará o veterano saxofonista Sabiá, 86 anos, antigo integrante do grupo.