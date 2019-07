O Banrisul promove, nesta quinta (11), um café da manhã em 350 agências do interior do RS, simultaneamente, para a apresentação do Plano Safra 2019-2020 da instituição, que neste ano contará com R$ 3,25 bilhões para o segmento. Esse valor representa um aumento de 90% do volume ofertado na safra anterior, o que vem reafirmar o propósito do banco de atuar fortemente no setor.

