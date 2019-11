Rio Grande do Sul Banrisul oferece desconto de até 90% em negociações de dívidas na próxima semana

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Parcelamento poderá ser feito em até 96 meses com taxa de juros a partir de 0,69% ao mês. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Parcelamento poderá ser feito em até 96 meses com taxa de juros a partir de 0,69% ao mês. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A rede de 516 agências do Banrisul de todo o País participará da Semana da Negociação e Orientação Financeira, promovida pelo BC (Banco Central) e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), de 2 a 6 de dezembro. No período, o Banrisul irá oferecer condições diferenciadas para negociação de operações de créditos inadimplentes a mais de 180 dias. Os clientes terão descontos de até 90% do valor das operações inadimplentes para pagamentos à vista, de acordo com o prazo de vencimento da dívida; parcelamento em até 96 meses e taxa de juros a partir de 0,69% ao mês.

Consumo consciente

O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, salienta que, além de contribuir para a saúde financeira dos cidadãos, a iniciativa promove a divulgação de informações sobre educação financeira, orientando as pessoas na administração de seus recursos, no consumo consciente e na importância de possuir uma reserva financeira para situações de emergência.

Reforço no horário

A mobilização no atendimento aos clientes também terá o reforço do horário estendido de funcionamento, até às 20 horas, de três agências do Banrisul em Porto Alegre: Agência Central (rua Capitão Montanha, 177, Centro Histórico), agência no Shopping Total (av. Cristóvão Colombo, 545, loja 1.281, Bairro Floresta), e agência no Praia de Belas Shopping (av. Praia de Belas, 1.181, loja 1.020 A).

Portal de Solução de Dívidas

Os correntistas do Banrisul também vão poder regularizar os seus débitos pelo Portal de Solução de Dívidas localizado no site www.banrisul.com.br/negocie e por meio do aplicativo Banrisul Digital, na função Resolva Dívidas em Atraso.

Ações educativas

O Banrisul também irá promover o encontro “Bate Papo sobre Educação Financeira” direcionado aos clientes interessados no assunto. O painel será ministrado pelo instrutor financeiro Robson Borba, funcionário do Banrisul, na próxima segunda-feira (2), nas seguintes agências e horários: 10h – Agência Central; 14h – Agência no Praia de Belas Shopping; 18h – Agência no Shopping Total.

No site do Banrisul, o cliente tem acesso, ainda, a orientações financeiras na área Crédito Consciente.

