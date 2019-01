Barcelona desmente contato de Neymar para retornar ao clube

Os fortes rumores sobre o retorno de Neymar ao Barcelona foram negados pelo clube catalão. Por meio do seu porta-voz, Josep Vives, a equipe desmentiu que o presidente Josep Maria Bartomeu tenha conversado com o pai de Neymar, Neymar Santos, por telefone sobre um possível pedido do jogador para voltar à Catalunha.

Em coletiva de imprensa na terça-feira, Vives refutou informações sobre o mercado de transferências do Barça.

“Em primeiro lugar, esse não é o caso. O Neymar saiu porque foi o que ele decidiu. Daí não temos nada mais o que dizer. Nós nunca falamos sobre jogadores com contrato com outros clubes. Na época, ele decidiu deixar o Barça. Uma decisão completamente legítima de sua parte”, afirmou.

De toda forma, o Barcelona, ​​sempre de maneira extra-oficial, deixou a porta aberta para um possível retorno de Neymar, que está no Paris Saint-Germain desde 2017.

Na época, o craque foi negociado por 222 milhões de euros a contra gosto da diretoria do Barça. O litígio envolveu até processos na Justiça Espanhola sobre pagamento de valores de prêmios.

Foto com torcedor

Uma cena tomou para si os holofotes do treino do Paris Saint-Germain na terça-feira, em Doha, no Catar – a delegação parisiense está no país desde domingo realizando a tradicional intertemporada na terra do presidente Nasser Al-Khelaifi. Um torcedor invadiu o gramado e, no momento em que ia sendo retirado à força, recebeu o auxílio de Neymar.

O craque brasileiro interrompeu o bobinho e pediu calma aos seguranças, que retiravam o torcedor de forma truculenta. Em seguida, caminhou até ele e tirou uma foto.

O tour do Paris Saint-Germain em Doha está chegando ao fim. Isso porque, neste sábado, a equipe tem compromisso pelo Campeonato Francês: enfrenta o Guingamp, às 14h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Corrida de camelos

Neymar, Marquinhos, Daniel Alves e outros atleras do Paris Saint-Germain protagonizaram cenas curiosas no Catar. Em intertemporada com o clube no país, em razão da pausa de inverno na Europa, os atletas participaram de uma corrida de camelos. Dentro de carros, eles acompanhavam os animais e usavam um rádio para incentivar os que levavam seus nomes e números.

Os jogadores se dividiam em grupos e apostavam no vencedor. Em vídeos compartilhados nos perfis dos aletas e do próprio PSG, é possível ver que os animais reagiam à palavra “gab”, que precisava ser repetida contantemente.

Neymar foi quem acabou levando a melhor na disputa e acabou embolsando 25 mil euros (cerca de R$104 mil) como prêmio. No Instagram, ele mostrou o momento em que sobe ao pódio e recebe o troféu. Na legenda do vídeo ele brincou: “eles não souberam fazer o gab gab”.

