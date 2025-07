Basquete Astro da NBA renova com Thunder e vai ganhar R$ 1,5 bilhão até 2029

2 de julho de 2025

Além de ser o principal nome do Thunder e o MVP da temporada, Shai foi eleito o melhor jogador tanto das finais da Conferência Oeste. Foto: OKC Thunder/Divulgação Além de ser o principal nome do Thunder e o MVP da temporada, Shai foi eleito o melhor jogador tanto das finais da Conferência Oeste. (Foto: OKC Thunder/Divulgação) Foto: OKC Thunder/Divulgação

O canadense Shai Gilgeous-Alexander renovou seu contrato com o Oklahoma City Thunder e deve receber US$ 71,25 milhões por temporada — o equivalente a R$ 390 milhões. Ao fim do vínculo, o astro da equipe e da NBA terá acumulado US$ 285 milhões, cerca de R$ 1,5 bilhão. Com isso, aos 26 anos, Shai passa a ter o maior salário da história da liga. Esta é a segunda renovação contratual do jogador com a franquia.

Além de ser o principal nome do Thunder e o MVP da temporada, Shai foi eleito o melhor jogador tanto das finais da Conferência Oeste quanto das finais da NBA. Sua média nesta temporada foi de 32,7 pontos, cinco rebotes e 6,4 assistências por partida.

Em contraste com a ascensão de Shai, a temporada de Damian Lillard começou de forma amarga e incerta. Após uma grave lesão no tendão de Aquiles e uma campanha abaixo das expectativas com o Milwaukee Bucks, Lillard foi dispensado pela franquia. Sem previsão de retorno às quadras, o armador ainda receberá o restante de seu contrato: US$ 113 milhões, o equivalente a R$ 617,44 milhões, a serem pagos ao longo dos próximos cinco anos.

Astro da NBA renova com Thunder e vai ganhar R$ 1,5 bilhão até 2029

