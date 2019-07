O barril de Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou em forte baixa de 4,8% nesta terça-feira, cotado a US$ 56,25. Ao final das operações da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em agosto caíram US$ 2,48 em relação ao fechamento da sessão de segunda-feira.

