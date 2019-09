Baseada na coluna do New York Times, série Modern Love estreia em outubro; veja trailer

Uma das séries mais esperadas do ano, Modern Love lançou um novo trailer nesta quinta-feira (12), e anunciou a data de estreia: dia 18 de outubro. A produção conta com atores como Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, Dev Patel e outros atores envolvidos na trama que envolve terapia de casal, brigas e gravidez indesejada.

A série da Amazon Prime Video é baseada na famosa coluna de mesmo nome do jornal The New York Times. A série é dividida em oito episódios, cada um narrando uma história baseada em casos de amor, traição e bizarrices sexuais. O trailer lançado é simples, tocante e divertido, e já nos dá uma ideia de como será a série que trata de algo tão complexo e difícil de entender: o amor.

Confira o trailer:

