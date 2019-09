Uma bebê de três meses foi resgatada por policiais militares após ser levada por bandidos junto com o carro que a mãe da vítima dirigia, na noite de quinta-feira (26), no bairro do Cabula IV, em Salvador. Conforme a Polícia Militar, uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada após a denúncia de um roubo de carro e sequestro de um bebê.

