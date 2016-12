Bella Gula inaugura loja temporÃ¡ria na SABA, em AtlÃ¢ntida

A rede de franquias Bella Gula inaugura no dia 26 de dezembro uma loja temporária na praia de Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Localizada na SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida), o ponto de venda será comandado pela franqueadora da marca e irá funcionar no formato completo, de restaurante e tortaria, até o dia 05 de março. Com vista para o mar, bem no agito da mais badalada praia do litoral, a operação estará aberta durante todo o dia, oferecendo café, almoço e opções de happy hour, sem falar nas deliciosas tortas, quiches e salgados artesanais que a Bella Gula produz. Os destaques do amplo espaço ficam por conta do deque ao ar livre e de uma área para os pequenos se entreterem enquanto os papais de divertem.

