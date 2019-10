Bettina, a “milionária”, reaparece em novo vídeo e pede desculpas

Bettina Rudolph, que ficou famosa após aparecer em anúncio em que dizia ter acumulado mais de R$ 1 milhão em três anos, protagonizou um novo vídeo, desta vez pedindo desculpas. A jovem, radicada no Vale do Itajaí (SC) aparece em um vídeo, com objetivos publicitários, em que faz mea culpa pela forma como falou com o público pela primeira vez, em março.

A jovem, que trabalha na Empiricus (empresa paulista especializada em publicação de conteúdo financeiro e de ideias de investimentos), chegou a ser notificada pelo Procon de São Paulo para esclarecer como havia multiplicado a quantia que teria sido obtida por meio de investimentos na Bolsa de Valores. No vídeo, publicado no início da tarde desta terça-feira (1º), Bettina diz que passou uma “mensagem equivocada” e alegou que “não era essa a intenção”.

Assista:

Formada em Administração na Universidade Regional de Blumenau (Furb), Bettina tornou-se o assunto mais comentado do Twitter na segunda quinzena de março deste ano. Tudo por conta da frase “Oi, eu sou Bettina, tenho 22 anos, e R$ 1,042 milhão de patrimônio acumulado” que marcava um vídeo patrocinado no YouTube. A repercussão foi tão grande que a jovem radicada em Blumenau virou meme. As brincadeiras tomaram conta da web e transformaram Bettina em uma celebridade instantânea.

