Nesta sexta-feira (21), após o feriado de Corpus Christi, a BPE-RS (Biblioteca Pública do Estado do RS) estará fechada para o público durante o dia, para mudanças em alguns setores. Os setores Braille e Sistema de Bibliotecas, no térreo, assim como o Setor de Empréstimos, no subsolo, serão reorganizados/redimensionados, abrindo novo espaço de exposições e melhoria no atendimento.

