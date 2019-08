A Biblioteca Pública do Estado do RS irá sediar, no domingo (18), uma visita guiada especial, em dois horários: às 13h30min e às 15h, inserida na programação da Secretaria da Cultura pelo Dia do Patrimônio. Na ocasião, será exibido um vídeo sobre a história da instituição e as etapas de restauro do prédio histórico, pela bibliotecária Morgana Marcon. A entrada é franca.

