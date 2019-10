Bilheterias nos EUA: Malévola – Dona do Mal segue em primeiro lugar e lidera pódio dos vilões

Angelina Jolie está poderosíssima! Depois de estrear nos Estados Unidos com excelentes números, o longa Malévola – Dona do Mal, continuação do elogiado live-action de 2014, continua no topo das bilheterias. Arrecadando US$19.369 milhões nesta sua segunda semana, o longa dirigido por Joachim Ronning e coestrelado por Elle Fanning possui previsões de ultrapassar um bilhão ao redor do mundo.

Em segundo lugar, Coringa vai reafirmando sua febre internacional, conquistando US$19.248 milhões já prestes a completar seu primeiro mês em exibição. Estrelado por Todd Phillips e Joaquin Phoenix, o filme é uma das obras mais rentáveis da parceria entre DC e Warner, visto que, mesmo com o curto orçamento de US$ 55 milhões, já arrecadou mais de US$850 milhões.

Fechando o pódio vilanesco está a animação A Família Addams, com US$12.006 milhões. Originalmente dublado pelo trio Charlize Theron, Oscar Isaac e Chloë Grace Moretz, o filme vem sendo elogiado pela crítica internacional, mas ainda não estreou nos cinemas brasileiros. De uma forma ou de outra, o longa será lançado por aqui no Halloween!

Zumbilândia – Atire Duas Vezes chega na quarta posição novamente estreando Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Dez anos depois de chegar aos cinemas sob a direção de Ruben Fleischer – que retorna para a sequência –, a saga arrecadou US$11.817 milhões no início deste retorno triunfal.

Em quinto, o terror inédito A Hora da sua Morte chegou aos circuitos norte-americanos já fazendo um estrondo considerável de US$8.865 milhões. Dirigido pelo também estreante Justin Dec e estrelado por Elizabeth Lail e Tichina Arnold, o filme conta a história de um aplicativo sinistro que promete prever o momento e a data da morte das pessoas.

Na sexta posição está Black And Blue, com Naomie Harris, Tyrese Gibson, Frank Grillo. Com US$8.376 milhões. O suspense policial que trata de temas como racismo, abuso de autoridade e vingança é sucedido pela sétima posição de Projeto Gemini, com Will Smith. O longa de Ang Lee conta com US$4.065 milhões nesta sua terceira semana.

Em oitavo, nono e décimo, respectivamente, estão o thriller psicológico O Farol, dirigido por Robert Eggers (A Bruxa) e estrelado por Robert Pattinson e Willem Dafoe (US$3.029 milhões), A Batalha das Correntes (US$2.633 milhões) e a animação Abominável (US$2.085 milhões).