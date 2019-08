A agência Mark+ de Pelotas, mais uma vez inova com a campanha para o seu cliente Biscoitos Zezé, ancorada no Dia dos Pais. O mote centra na ideia de que ser um Pai Craque não é sobre acertar, é sobre participar e incentivar. Por isso, para gerar conteúdo à campanha, a ação foi às ruas, convidando pais e filhos a se divertirem com chutes a gol. Como sempre, assina a campanha: Biscoitos Zezé, Carinho que Vem de família!

