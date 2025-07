Acontece Faturamento das cooperativas gaúchas ultrapassa R$ 93 bilhões em 2024

Número consta no Expressão do Cooperativismo 2025, estudo que apresenta balanço do desempenho das cooperativas gaúchas no ano anterior.

Mesmo em um ano desafiador, marcado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, as cooperativas gaúchas registraram, mais uma vez, recorde de faturamento. Os ingressos alcançaram R$ 93,25 bilhões em 2024, um aumento de 8,41% em relação ao ano anterior. As sobras também tiveram crescimento: chegaram a R$ 5 bilhões no ano passado, um aumento de 10,96%. Os dados constam no Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2025 (ano-base 2024), balanço divulgado nesta terça-feira (1º), em coletiva de imprensa na sede do Sistema Ocergs, em Porto Alegre.

“No Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU, celebramos a capacidade do cooperativismo de sustentar e impulsionar a economia do Rio Grande do Sul, mesmo diante das maiores adversidades. Em um período marcado por perdas e reconstrução, especialmente no meio rural, os resultados demonstram a força, a resiliência e o compromisso do sistema cooperativo com o desenvolvimento sustentável e com as comunidades onde atua”, avalia o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

À frente do Sistema, que representa mais de 370 cooperativas no estado, Hartmann ressalta, ainda, o avanço no número de associados e de empregos — o ano fechou com 4,2 milhões de pessoas vinculadas ao cooperativismo gaúcho e 78,5 mil postos de trabalho.

“Mais de um terço da população é associada a uma cooperativa. Isso é muito representativo”, destaca o presidente. “O cooperativismo avança, cada vez mais, em gestão e governança. O associado é o dono, investe, participa das decisões e se beneficia com a distribuição de resultados. E o sistema se compromete com o desenvolvimento da comunidade, não apenas com os próprios ganhos. Tudo isso faz a diferença”, acrescenta.

O ramo Agropecuário, que representa mais da metade do faturamento total do cooperativismo gaúcho, permanece na liderança em número de cooperativas e de empregos gerados no estado. São 40,5 mil postos de trabalho nas 93 coops registradas no Sistema Ocergs. Juntas, elas tiveram faturamento de R$ 49,9 bilhões em 2024 — um crescimento de 2,49% em relação ao ano anterior. As sobras no ramo também avançaram, fechando o ano em R$ 1,2 bilhão — um aumento de 30,78%.

Destacam-se, ainda, os ramos Crédito e Saúde. No primeiro, a soma de ativos chegou a R$171,9 bilhões, enquanto as sobras foram de R$ 3,1 bi (a maior entre os ramos) — aumentos correspondentes a 25,33% e 3,48%, respectivamente. No ramo Saúde, os associados celebraram o faturamento de R$ 10,61 bilhões, ampliado em 11,05% em 2024. Também houve aumento nas sobras, de 10,85%, que alcançaram R$ 336,13 milhões.

Demais ramos

Os outros ramos também sustentam a importância do cooperativismo como modelo socioeconômico sustentável. Na Infraestrutura, os ingressos cresceram 5,24%, chegando a R$ 2 bilhões. As cooperativas de Transporte tiveram um aumento de 20,92% nas sobras, chegando a R$ 50,20 milhões. Em Trabalho, Produção de Bens e Serviços, as cooperativas conseguiram manter o faturamento na casa do bilhão. Por fim, o setor do Consumo surpreendeu com o aumento do faturamento em 171,80%, registrando R$ 687,43 mil em ingressos.

Até 2030, o cooperativismo gaúcho pretende alcançar R$ 150 bilhões de faturamento. O objetivo faz parte do RSCOOP150bi de Prosperidade — plano gaúcho de cooperativismo lançado pelo Sistema Ocergs.

Principais números (ano-base 2024)

Ingressos (faturamento): R$ 93,2 bilhões (+8,41%)

Sobras: R$ 5 bilhões (+10,96%)

Patrimônio líquido: R$ 39,2 bilhões (+21,87%)

Ativos: R$ 217,8 bilhões (+21,87%)

Balanço completo

Neste ano, pela primeira vez, o Expressão do Cooperativismo Gaúcho ganhou uma versão digital. Todos os dados, divididos pelos sete ramos e pelas regiões do estado, podem ser acessados nesta página personalizada no site do Sistema Ocergs. Também é possível conferir a atividade de cada ramo, um glossário para entender cada um dos indicadores, a metodologia utilizada no levantamento e mais informações sobre o sistema cooperativo.

Acesse o Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2025 na íntegra e confira! https://somoscooperativismo-rs.coop.br/expressao-coop-gaucho

