Acontece UnidaSul planeja investimento de R$ 410 milhões na expansão da rede no estado

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O plano prevê novas lojas Macromix e Rissul e a expansão das marcas próprias Foto: MKT UnidaSul Foto: MKT UnidaSul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A UnidaSul Distribuidora Alimentícia S/A vai investir R$ 410 milhões, sendo R$ 350 milhões destinados à abertura de novas lojas. Os R$ 60 milhões restantes serão direcionados à modernização das lojas atuais das bandeiras Macromix Atacado e Rissul.

O gestor de marketing, e-commerce e de SAC da UnidaSul, Rafael Lubini, destacou os planos da companhia para os próximos anos. “Estamos com plano de expansão de lojas nas bandeiras Rissul e Macromix, que iniciou em março deste ano e seguirá até 2029”, relatou.

Ao comentar sobre o plano de crescimento da Unida Sul, Lubini também detalhou os avanços na expansão das bandeiras. “Temos 13 lojas de Macromix e com a inauguração de uma nova sede, que ocorrerá em setembro na cidade de Cachoeirinha, serão 14 ao total. E serão 35 lojas Rissul com a nova que será aberta em Parobé, no próximo mês”, declarou. Além disso, falou sobre os resultados financeiros da companhia. “Já estamos com R$ 4 bilhões em faturamento. Projetamos alcançar os R$ 5 bilhões em faturamento em toda a rede da UnidaSul”, estima.

Marcas próprias

O ano de 2025 marca a aceleração dos projetos de expansão e reestruturação da rede no RS. A estratégia envolve crescimento expressivo, modernização das lojas e investimentos em marcas próprias – CBS, Valore, Estância Rissul, Num Instante, Caldo Grosso, Caldo Nobre e No Ponto – que já representam 15% do faturamento total.

Essas iniciativas fazem parte do planejamento estratégico da companhia para os próximos dois anos. “2025 será um ano de trabalho comprometido com a expansão e, acima de tudo, com os valores que nos trouxeram até aqui, como responsabilidade social, sustentabilidade e inovação”, afirma Augusto De Cesaro, presidente da UnidaSul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/unidasul-investimento-410-milhoes-expansao-estado/

UnidaSul planeja investimento de R$ 410 milhões na expansão da rede no estado

2025-07-02