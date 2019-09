Biscoitos Zezé: presença forte na Expointer

A Biscoitos Zezé esteve presente na Expointer 2019 com seu mix de produtos, junto à Casa da Pampa. Com sede em Pelotas, na região sul do Estado, a empresa atua no mercado do RS, SC, PR e SP há 51 anos com biscoitos salgados, doces e uma linha de snacks.

De cunho familiar, atualmente também exporta para o Uruguai e possui planos de expansão. De acordo com diretor Fábio Ruivo, a empresa está sempre em evolução. “Neste ano, fizemos um investimento expressivo em novos equipamentos que agregam valor à linha de produção e de empacotamento, garantindo que o nosso produto Folhado Doce resgate a qualidade e consistência de quando ainda era produzido manualmente”.

A Biscoitos Zezé, durante a Expointer, também patrocinou a ABCCC.