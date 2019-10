Black Eyed Peas lança clipe com Anitta

Black Eyed Peas lançou a música “Explosion”, em parceria com Anitta, na segunda (30). O clipe também está disponível no YouTube. Will.i.am, líder do grupo americano, disse que eles criaram a música para o Rock in Rio. Ambos os artistas estão escalados para o próximo final de semana no festival carioca. “Esta canção representa nosso amor pelo Rock in Rio e pelo Brasil”, afirmou. As informações são do jornal O Globo e portal G1.

Anitta abre o palco Mundo no sábado (5) e o trio do Black Eyed Peas é o penúltimo da noite que tem P!nk como headliner.

“É uma música colorida. Um som que, na minha cabeça, é o Brasil. Uma mistura de urbano, com clássico, meio remixado. Eu amo samba e amo bossa nova”, declara o rapper.

O vídeo mostra o cenário de favelas cariocas, com casas sobre os morros e vista para o Pão de Açúcar. Após muito mistério e espera, o clipe foi divulgado. “Esse é para um lugar que nós chamamos de segunda casa, Brasil. Obrigado à maravilhosa Anitta por fazer parte dessa canção especial”, comenta William em seu perfil no Instagram.

E a colaboração entre os gringos e a brasileira não vai parar por aí. Anitta, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou que vai fazer uma participação no show do Black Eyed Peas no Rock in Rio no sábado (5), no Palco Mundo, previsto para às 22h20. A Poderosa também fará o seu show solo, às 18h.

Com 76 milhões de discos vendidos e hits do calibre de “Where is the love?”, “Boom boom pow” e “I gotta feeling”, o grupo norte-americano se apresenta entre a cantora Anitta, H.E.R. e P!nk. Sem Fergie, a formação atual conta com Will.i.am, Apl.de.ap e Taboo.

Retorno

Após pausa de oito anos, o Black Eyed Peas está de volta. Sem Fergie, ex-vocalista e assunto proibido, o grupo volta a ser um trio com Will.i.am, Taboo e Apl.de.ap. “The Masters Of The Sun – Vol. 1”, disco de 2018, também volta às origens da banda: com mais hip hop, em vez do pop dançante.

Também faz oito anos que o Black Eyed Peas não tocava no Brasil. O último show da banda foi no festival SWU, em 2011. Agora, tocam na sexta-feira (4) em São Paulo e neste sábado (5), em sua estreia no Rock in Rio brasileiro.

“Os brasileiros nos tratam como se nós fôssemos brasileiros. Eles amam o Black Eyed Peas como se nós fôssemos brasileiros e cantássemos em português. Vocês cantam as nossas músicas, e nós não precisamos mudar a nossa música para português. Obrigada por escolherem a nossa música para celebrar.”

Com o novo álbum, ainda sem nome ou data de lançamento (“soontember”, diz ele), Will.i.am diz que o Black Eyed Peas retornará ao Brasil em 2020 com mais tempo para fazer shows além de Rio e São Paulo. Em 2010, eles passaram por nove cidades.

“Eu mal posso esperar para os brasileiros ouvirem o novo álbum, que tem a Anitta. Em 2020, o sonho é ir para Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Bahia, Fortaleza, Florianópolis, Rio e São Paulo. A gente ama o Brasil”, diz o cantor. Tudo o que ele fala é transmitido para seus 1,1 milhão de seguidores no Instagram, em uma live.

