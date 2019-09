Bolsas nos Estados Unidos caem com a ameaça de impeachment de Donald Trump

Os índices de Wall Street terminaram os negócios em queda nesta terça-feira (24), com investidores de olho na possibilidade de um pedido de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Nasdaq fechou em queda de 1,46%, a 7.993,62 pontos, registrando assim a sua pior queda diária desde 23 de agosto. Já o S&P 500 perdeu 0,84%, a 2.966,60 pontos, enquanto o Dow Jones caiu 0,53%, a 26.807,77 pontos.

Durante o pregão, o mercado norte-americano reagiu ao noticiário político local, de olho na movimentação de democratas para formalizar o pedido de impeachment. A presidente da Câmara de Representantes do país, Nancy Pelosi, anunciou no final da tarde, após o fechamento dos negócios, a abertura do processo formal.

A acusação na qual se baseia o pedido de impeachment é de que Trump teria violado a lei ao tentar recrutar um poder estrangeiro para interferir a seu favor na eleição de 2020. Ele teria pedido para presidente da Ucrânia ajudar seu advogado a investigar filho de Joe Biden, principal pré-candidato democrata e seu possível adversário em eleição presidencial.

Repercussão

Trump publicou uma série de tuítes raivosos momentos depois da fala de Pelosi. Chamando o ato de “assédio presidencial”, negou que houvesse qualquer tipo de gravação da ligação que ele teria feito com o presidente da Ucrânia, na qual o teria pressionado a envolver o filho de Joe Biden em um escândalo de corrupção. Biden é o líder da corrida presidencial do lado dos democratas e seu potencial rival em 2020.

“É uma caça às bruxas”, publicou em outra mensagem. “Um dia tão importante nas Nações Unidas, tanto trabalho e tanto sucesso e os democratas propositalmente precisam arruína-lo com mais caça às bruxas. Tão ruim para nosso país”.

Por fim, Trump tuítou uma imagem sobre o que alega ser a aprovação do seu governo, 53%, segundo dados da empresa de pesquisas Rasmussen Reports referentes ao dia 24 de setembro. Na mesma sondagem, 45% dos americanos desaprovaram a sua gestão.

Os números obtidos por essa pesquisa divergem de outra, conduzida pela consultoria Gallup. De acordo com os dados mais recentes, do dia 15 de setembro, a reprovação de Trump era de 54% e a aprovação de 43%.

Discurso na ONU

Mais cedo, o mercado já vinha repercutindo negativamente o discurso de Trump na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente norte-americano fez ataques a práticas comerciais da China, aumentando assim o pessimismo dos investidores em relação à possibilidade de um acordo sobre a guerra comercial entre os dois países.

O aumento das incertezas em relação à guerra comercial após o discurso de Trump também afetou o mercado em outros países, incluindo o Brasil. O Ibovespa, principal indicador da B3, caiu 0,73%, aos 103.875 pontos.

