Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

A atriz Regina Duarte com o então candidato Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução/Instagram A atriz Regina Duarte com o então candidato Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Para abrigar a atriz Regina Duarte no governo federal, o presidente Jair Bolsonaro avalia recriar o Ministério da Cultura, segundo interlocutores do Planalto. A leitura do governo é que o nome da atriz é muito reconhecido para um status de secretaria, que era comandada até recentemente pelo dramaturgo Roberto Alvim. Ele foi demitido do cargo após protagonizar um vídeo com referências ao nazismo. Bolsonaro e Regina Duarte devem se encontrar nesta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro.

O presidente já tinha agendas marcadas na capital fluminense – às 10h, ele se encontra com o prefeito Marcelo Crivella. Segundo uma fonte que acompanha as discussões para sucessão no comando da Cultura, Bolsonaro e a atriz combinaram um encontro pois querem uma “conversa olho no olho”. A interlocutores, o presidente disse que a atriz pretende entender o que Bolsonaro espera dela, caso aceite o cargo. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

