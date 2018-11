Bolsonaro chega a Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarca na manhã desta terça-feira aqui em Brasília e participa às 10 horas da sessão solene do Congresso que vai assinalar os 30 anos da Constituição. Na quarta, Bolsonaro mantém o primeiro encontro com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. Será uma semana na qual o foco será Bolsonaro.

Cumprir a Constituição

A esquerda, inconformada com a derrota que vai varrer do governo o aparelhamento ideológico, mobiliza vários dos seus setores para uma série de atos destinados a perturbar a vida do País. Tudo em nome da oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Caberá não apenas ao presidente eleito, mas aos ministros do STF e representantes de todos os poderes, o cumprimento da Constituição. Separando claramente movimentos sociais de atos de terrorismo.

Bolsonaro reafirma: quer devolver o criminoso Battisti à Itália

O presidente eleito Jair Bolsonaro reafirmou ao embaixador da Italia no Brasil, Antonio Barnardini, que vai pedir a extradição do criminoso italiano Cesare Battisti, membro do grupo extremista PAC (Pro­­letários Armados pelo Comu­­­nismo) mantido na condição de asilado politico graças a uma manobra feita pelo então ministro da Justiça Tarso Genro. Mas como Battisti tem uma estranha força política, ontem a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que priorize o julgamento sobre a situação do ex-ativista italiano, autor de três homicídios. Não há previsão de quando o caso será julgado pela Suprema Corte.

Onyx já coordena oficialmente a transição em Brasília

O advogado gaúcho Pablo Tatim dos Santos é o novo secretário-executivo da Secretaria Geral da Presidência da República. Ele consta da lista de 22 nomes da equipe de transição, e foi designado para assessorar o ministro extraordinário, já nomeado em ato publicado ontem, Onyx Lorenzoni, coordenador da equipe de transição do presidente da República eleito.

A transição no Piratini

A transição iniciada oficialmente ontem no Rio Grande do Sul já sinalizou que o deputado federal Lucas Redecker será peça importante do novo governo. Ele tem reiterado, no entanto, que não deseja assumir qualquer cargo na administração estadual. Quer cumprir o mandato de deputado federal para o qual foi eleito. Redecker tem um motivo especial: retomaria o trabalho do seu pai, Julio Redecker, que faleceu prematuramente em um acidente aéreo, em meio ao mandato na Câmara dos Deputados em 2007.

Breier é candidato à reeleição na OAB

O atual presidente da OAB, Ricardo Breier, lançou ontem sua candidatura à reeleição. Ele lidera a chapa 1, denominada OAB+. A eleição foi marcada para o dia 30, no Gigantinho. No interior, será realizada em locais determinados pelas subseções.

