Bolsonaro dispensa rádios da Voz do Brasil em dias de jogos da seleção brasileira

Entre os dias 14 de junho e 7 de julho, as emissoras de rádio não terão a obrigatoriedade de transmitir a Voz do Brasil por conta dos jogos da seleção brasileira na Copa América. O presidente Jair Bolsonaro foi quem assinou o decreto, que ainda afirma que a não veiculação só poderá ocorrer nas partidas que acontecerem entre segunda e sexta-feira, das 19h às 22h, no horário de Brasília.

O presidente usou a justificativa de que o preceito estabelece a flexibilização em casos excepcionais. O decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (14).

