Bolsonaro diz desconhecer candidaturas de laranjas do PSL

O presidente Jair Bolsonaro disse desconhecer irregularidades em candidaturas de mulheres pelo PSL durante as eleições de 2018. “Durante a campanha toda eu estava no hospital ou em casa, em convalescença. Desconheço esse assunto aí”, afirmou o chefe do Executivo na manhã deste sábado (02).

Alvo de uma facada durante um ato de campanha em 6 de setembro de 2018, o presidente passou mais de 20 dias internado e permaneceu vários dias em casa, em recuperação do atentado sofrido.

Uma dirigente do PSL em Pernambuco nas últimas eleições afirmou à Polícia Federal que o partido cometeu irregularidades durante a campanha de 2018 e que, no seu Estado, mulheres da legenda só foram chamadas à disputa para cumprir a cota mínima obrigatória de 30% de candidatas.

O depoimento foi dado por Bete Oliveira, que era presidente do PSL Mulher de Pernambuco em 2018. Bete, cujo nome de batismo é Maria José de Oliveira, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela recebeu 2.529 votos e não se elegeu.

Em Pernambuco, o PSL é comandado politicamente pelo deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional da legenda.